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Путин поздравил Владимира Спивакова с 75-летием

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста СССР, дирижера Владимира Спивакова с 75-летним юбилеем. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля в четверг, 12 сентября.

По словам главы государства, Владимир Спиваков своим мастерством покорил лучшие сценические площадки мира.

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«Особо отмечу ваш уникальный дар педагога и наставника, искреннюю заботу о сохранении и развитии замечательных традиций отечественной культуры», — приводит слова президента «Федеральное агентство новостей».

Путин также отметил, что знатоки искусства высоко ценят выдающийся талант музыканта, его подвижническое служение избранному делу. Президент пожелал артисту здоровья, успехов и вдохновения.

С юбилеем маэстро поздравил и премьер-министр России Дмитрий Медведев, отметив его потрясающую передачу классических произведений, пишет сайт aif.ru.

Владимир Спиваков родился в Уфе в 1944 году. После окончания войны его семья переехала в Ленинград, где в возрасте шести лет маэстро начал обучаться игры на скрипке. Спиваков в 1963 году окончил Центральную музыкальную школу при Московской консерватории, а в 1967 году — саму консерваторию по классу скрипки. В 1999–2003 годах Спиваков возглавлял Российский национальный оркестр, а сейчас руководит Национальным филармоническим оркестром России.

Ранее 12 сентября Спиваков рассказал «Известиям» о том, как возникла идея озвучить книгу далай-ламы «Этика XXI века».

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