Путин наградил Юрия Семина и Владимира Спивакова орденами

Президент Россиии Владимир Путин наградил главного тренера московского футбольного клуба «Локомотив» Юрия Семина орденом Александра Невского. Дирижер Владимир Спиваков удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в развитие физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Александра Невского Семина Юрия Павловича», — говорится в тексте.

Семин возглавляет «Локомотив» с 2016 года. Наставник также работал в клубе с 1986 по 1990 год, с 1992 по 2005 год и с 2009 по 2010 год, уточняет RT. Столичный клуб под руководством специалиста трижды выигрывал чемпионат России (2002, 2004, 2017/18), шесть раз завоевывал Кубок страны и становился обладателем Суперкубка России три раза. Семин также работал главным тренером сборной России по футболу.

Спивакову награда вручается «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Глава государства также наградил специального представителя президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрея Крутских орденом Дружбы. Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, являющаяся женой главы государства, получит аналогичную награду, пишет «Федеральное агентство новостей».

Ранее в этот же день пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края сообщила, что российский лидер подписал указ о представлении к государственной награде посмертно 11-летнего Алексея Мартыненко, который пытался спасти девочек из горящей палатки в лагере «Холдоми» 23 июля.