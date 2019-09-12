Первый низкопольный трамвай запустили в Челябинске

В Челябинске протестировали первый низкопольный трамвай «Выпускник» Усть-Катавского вагоностроительного завода. Он начал движение по маршруту №3. Общая длина вагона — 26 м. Новый транспорт оснащен телевизорами.

Как уточняет сайт «Первого областного», проверку качества трамвай проходил на вагоностроительном заводе. Позже его официально включили в парк МУП «Челябинский городской электрический транспорт».

Жители города, которые опробовали новинку, отметили, что пожилым людям и пассажирам с колясками будет легко попадать внутрь салона и покидать его. Однако длина вагона для многих была непривычной.

Ранее во время поездки на завод в Усть-Катаве губернатор Алексей Текслер предложил «на пробу» запустить такой трамвай в Челябинске. Если современный низкопольный транспорт зарекомендует себя как надежное средство, администрация города закупит еще 25 экземпляров.