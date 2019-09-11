Мухи терроризируют жителей Челябинской области

Полчища насекомых атакуют село Камышевка под Челябинском. Не спасают ни москитные сетки, ни хлорка, ни дихлофос. Люди опасаются вспышки инфекции, ведь мухи разносят заразу. Винят во всем птицефабрику, которая складирует куриный помет. Глава поселения разводит руками — на его слова бизнесмены не реагируют. Директор птицефабрики считает, что от навоза одна только польза. Однако предлагает обработать отходы химикатами. Люди уверены, что этого всё равно недостаточно. Жители хотят добиться полного запрета на складирование навоза в деревне. Под обращением в прокуратуру уже более сотни подписей.