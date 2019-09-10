Редкое детское погребение нашли археологи в челябинском музее-заповеднике

В музее-заповеднике «Аркаим» в Челябинске найдено детское погребение возрастом около 4 тыс. лет. Об этом во вторник, 10 сентября, рассказал «РИА Новости» сотрудник музея Федор Петров.

«Мы пятый год изучаем поселение, проводили раскопки и обнаружили детское погребение. Оно располагалось на межжилищном пространстве, приблизительное время захоронения — третье-второе тысячелетие до нашей эры, около 4 тыс. лет назад», — отметил он.

Уточняется, что ребенок был погребен в возрасте до года. Кроме того, рядом с местом погребения археологи обнаружили керамический сосуд, в котором, по данным специалистов, находились остатки похлебки.

2 сентября археологи обнаружили сарматское погребение в пустынной зоне Северного Прикаспия на территории Астраханской области.

Уточняется, что были найдены часть черепа, металлический нож, камень для заточки и предмет из бронзы, назначение которого пока не установлено. Рядом с изголовьем нашли два керамических сосуда, в одном из них оказались органические остатки пищи. Археологи предположили, что, судя по атрибутам, погребенный был мужчиной, который, вероятно, умер во время кочевки на этой территории.