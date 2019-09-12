Прямой эфир

Менеджер Нурмагомедова назвал приоритетного для его подопечного соперника

0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следующим соперником российского непобежденного бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова может стать канадец Жорж Сен-Пьер. Такое мнение выразил менеджер россиянина Али Абдель-Азиз в интервью таблоиду TMZ.

Фергюсон наяву: соперником Хабиба станет непобежденный в UFC американец
Этот бой — самый ожидаемый в легком дивизионе

«Жорж Сен-Пьер — следующий. Если Хабиб будет драться за наследие, поединок против Сен-Пьера может стать масштабным событием», — заявил Абдель-Азиз.

По его утверждению, бой против Сен-Пьера, которого он назвал величайшим бойцом в истории UFC, принесет Нурмагомедову больше денег, чем поединок против американца Тони Фергюсона.

«Дана Уайт (президент UFC. — Ред.) — бизнесмен. Он лучший промоутер во все времена. Думаю, и он, и Жорж заработают намного больше. Это бой за наследие. Бой за то, кто из них является величайшим бойцом за всю историю ММА», — сказал менеджер россиянина.

Абдель-Азиз добавил, что российский боец будет готов провести этот поединок до конца 2019 года. Он заверил, что Сен-Пьер также сможет подготовиться за это время.

21 февраля 2019 года 38-летний Сен-Пьер объявил о завершении карьеры. Многие эксперты называют канадца одним из лучших бойцов в истории смешанных единоборств, в его активе 28 боев, в которых он одержал 26 побед.

В ночь с 7 на 8 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов победил американца Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил пояс чемпиона UFC в легком весе. Эта победа для россиянина стала 28-й в карьере и 12-й в UFC при нуле в графе поражений.

После боя глава UFC Дана Уайт назвал Тони Фергюсона основным претендентом на бой с россиянином. В свою очередь сам американец заявил, что хочет предложить Нурмагомедову встретиться на ринге в конце 2019 года. По его словам, бой можно провести на турнире UFC 245 в Лас-Вегасе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Фергюсон назвал Нурмагомедова ленивым и однообразным бойцом
Эксперты оценили шансы Нурмагомедова против Фергюсона

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019