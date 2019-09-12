Менеджер Нурмагомедова назвал приоритетного для его подопечного соперника

Следующим соперником российского непобежденного бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова может стать канадец Жорж Сен-Пьер. Такое мнение выразил менеджер россиянина Али Абдель-Азиз в интервью таблоиду TMZ.

«Жорж Сен-Пьер — следующий. Если Хабиб будет драться за наследие, поединок против Сен-Пьера может стать масштабным событием», — заявил Абдель-Азиз.

По его утверждению, бой против Сен-Пьера, которого он назвал величайшим бойцом в истории UFC, принесет Нурмагомедову больше денег, чем поединок против американца Тони Фергюсона.

«Дана Уайт (президент UFC. — Ред.) — бизнесмен. Он лучший промоутер во все времена. Думаю, и он, и Жорж заработают намного больше. Это бой за наследие. Бой за то, кто из них является величайшим бойцом за всю историю ММА», — сказал менеджер россиянина.

Абдель-Азиз добавил, что российский боец будет готов провести этот поединок до конца 2019 года. Он заверил, что Сен-Пьер также сможет подготовиться за это время.

21 февраля 2019 года 38-летний Сен-Пьер объявил о завершении карьеры. Многие эксперты называют канадца одним из лучших бойцов в истории смешанных единоборств, в его активе 28 боев, в которых он одержал 26 побед.

В ночь с 7 на 8 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов победил американца Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил пояс чемпиона UFC в легком весе. Эта победа для россиянина стала 28-й в карьере и 12-й в UFC при нуле в графе поражений.

После боя глава UFC Дана Уайт назвал Тони Фергюсона основным претендентом на бой с россиянином. В свою очередь сам американец заявил, что хочет предложить Нурмагомедову встретиться на ринге в конце 2019 года. По его словам, бой можно провести на турнире UFC 245 в Лас-Вегасе.