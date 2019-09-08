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Глава UFC назвал следующего возможного соперника Нурмагомедова

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Фото: twitter.com/Tony Ferguson
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Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал о следующем возможном сопернике россиянина Хабиба Нурмагомедова. Об этом 8 сентября сообщил портал Sport 24.

«Тони Фергюсон - следующий соперник для Хабиба. Конечно, если Тони согласится. Мы посмотрим, когда Хабиб будет готов вернуться. Если Фергюсон согласится, то это следующий бой для Нурмагомедова», — сказал Уайт.

Он также отметил, что за проведенный 7 сентября бой Нурмагомедову выплатили премию в $50 тыс. за лучшее выступление вечера.

Ранее, 7 сентября, Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе и одержал победу над Порье в третьем раунде.

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