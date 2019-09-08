Прямой эфир

Нурмагомедов назвал Порье одним из лучших бойцов в UFC

0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россиянин Хабиб Нурмагомедов, ставший чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), назвал американца Дастина Порье одним из лучших в бойцов. Об этом 8 сентября сообщает ТАСС.

Ранее, 7 сентября, Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе и одержал победу над Порье в третьем раунде.

«Порье один из лучших оппонентов, он один из лучших в мире. Не просто чемпион, один из лучших», — сказал спортсмен.

Помимо этого, россиянин ответил на вопрос по поводу своего будущего соперника. Он заявил, что им станет «Двойной бургер с сыром».

6 октября 2018 года россиянин одержал схожую победу над ирландцем Конором Макгрегором. С применением удушающего приема Нурмагомедов победил соперника в четвертом раунде в рамках турнира UFC 229 и защитил титул чемпиона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Макгрегор заявил о желании провести реванш с Нурмагомедовым
Нурмагомедов набрал 8 кг перед боем с Порье

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019