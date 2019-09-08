Нурмагомедов назвал Порье одним из лучших бойцов в UFC

Россиянин Хабиб Нурмагомедов, ставший чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), назвал американца Дастина Порье одним из лучших в бойцов. Об этом 8 сентября сообщает ТАСС.

Ранее, 7 сентября, Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе и одержал победу над Порье в третьем раунде.

«Порье один из лучших оппонентов, он один из лучших в мире. Не просто чемпион, один из лучших», — сказал спортсмен.

Помимо этого, россиянин ответил на вопрос по поводу своего будущего соперника. Он заявил, что им станет «Двойной бургер с сыром».

6 октября 2018 года россиянин одержал схожую победу над ирландцем Конором Макгрегором. С применением удушающего приема Нурмагомедов победил соперника в четвертом раунде в рамках турнира UFC 229 и защитил титул чемпиона.