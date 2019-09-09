Эксперты оценили шансы Нурмагомедова против Фергюсона

7 сентября российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов одержал свою 28-ю победу подряд, победив с помощью удушающего приема американца Дастина Порье. Россиянин защитил титул чемпиона UFC в легком весе и теперь готовится встретиться с другим представителем США — Тони Фергюсоном.

По мнению экспертов, Фергюсон — крайне опасный оппонент для Нурмагомедова. Он универсал, который умеет работать снизу.

Кроме того, отличное джиу-джитсу позволяет американцу набрасывать неожиданные болевые и удушающие приемы.

«Победа над Тони сделает Хабиба неоспоримым чемпионом. Судите сами: у Фергюсона ни одного поражения в UFC (12 побед подряд). Две главные отличительные черты американца, по сравнению с другими соперниками Хабиба, — нестандартность и выносливость. Он не боится оказаться внизу, а, наоборот, ждет этого момента», — пояснил известный российский боец MMA Эдуард Вартатян.

По его словам, у американца есть шанс на победу.

Пока же Хабиб станет первым номером pound-for-pound (P4P) — рейтинга вне зависимости от весовой категории.

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Фергюсон на яву: соперником Хабиба станет непобежденный в UFC американец