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Нурмагомедов после боя с Порье снова выпрыгнул из октагона

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов после победы над американцем Дастином Порье выпрыгнул из октагона в зал. Видео инцидента опубликовал глава UFC Дана Уайт в Twitter.

7 сентября Нурмагомедов в Абу-Даби победил Порье удушающим приемом в третьем раунде, защитив титул чемпиона UFC в легком весе.

После того как судьи объявили о победе россиянина, он покинул октагон, чтобы отпраздновать победу со своей командой. От крепких объятий россиянина не ускользнул и сам Уайт.

В 2018 году после боя с ирландцем Конором Макгрегором Нурмагомедов также выпрыгнул из клетки. Тогда произошедшее закончилось массовой дракой. Из-за выходки россиянин рисковал остаться без чемпионского пояса, однако в итоге лишь заплатил штраф.

В настоящий момент Нурмагомедов победил во всех своих 28 поединках.

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