Макгрегор отреагировал на победу Нурмагомедова над Порье

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор заявил, что хочет провести матч-реванш с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, который 7 сентября одержал победу над американцем Дастином Порье и защитил титул абсолютного чемпиона UFC в легком весе.

«Поставьте мой реванш на турнир в Москве», — написал Макгрегор в Twitter.

Однако его предложение породило только шутки от подписчиков, которые усомнились в том, что уже один раз проигравший Хабибу ирландец сможет показать серьезный бой.

«Разве тебе недостаточно одного поражения, хочешь получить снова?» — поинтересовался Аbdi-K.

«Мы не хотим, чтобы ты помер, парень», — написал еще один пользователь.

RELOAD this part 2 😩😩 pic.twitter.com/S8q88orXYZ — Abubakar 🇸🇴 (@abubakar_m0) September 7, 2019

6 октября 2018 года Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором с применением удушающего приема в четвертом раунде в рамках турнира UFC 229 и защитил титул чемпиона.

7 сентября россиянин повторил триумф, также удушающим приемом одолев Порье и сохранив титул.