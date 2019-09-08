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Нурмагомедов прокомментировал победу над Порье

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Российский боец смешанных единоборств и абсолютный чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал свою победу над американцем Дастином Порье в рамках защиты титула.

7 сентября Нурмагомедов победил Порье удушающим приемом в третьем раунде. Поединок Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 242 прошел в Абу-Даби.

По словам россиянина, перед боем он зарядился энергией от папахи.

«Я столько папах здесь вижу. Я очень горд, потому что там, где я вырос, в горах, ее носят настоящие мужчины. От этой папахи я заряжался энергией, когда заходил сюда», — цитирует его ТАСС.

Отвечая на вопрос журналистов о возможной третьей защите пояса, Нурмагомедов ответил, что пока не планирует проведение нового поединка.

«Последние два года были для меня очень напряженными. Дайте мне немного времени — может, пару дней. Мне нужно отдохнуть», — отметил боец.

Россиянин также поблагодарил болельщиков и отца за поддержку во время поединка. Нурмагомедов одержал свою 28-ю победу в карьере из 28 поединков. Для Порье это поражение стало шестым при 25 победах. Сам американец отметил, что разочарован проигрышем, но признал, что Хабиб является потрясающим бойцом. После поединка спортсмены обнялись.

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