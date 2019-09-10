Фергюсон заявил о готовности выйти на ринг с Нурмагомедовым в декабре

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон хочет предложить Хабибу Нурмагомедову встретиться на ринге в конце 2019 года. Об этом сообщает портал ESPN.

Американец намерен позвонить российскому спортсмену немедленно. Бой можно провести на турнире UFC 245, считает он.

«Мы дадим Хабибу съесть все его чизбургеры и всё остальное. Наслаждайся пока, но не слишком толстей. У меня есть кое-что для тебя. Я в предвкушении. Я хочу драться в декабре, я устал проводить поединки только раз в год», — заявил Фергюсон.

По словам американского атлета, Нурмагомедов должен защитить свой титул или освободить его для Фергюсона. Он также назвал стиль боя российского спортсмена «мокрым полотенцем», сообщает телеканал «360».

7 сентября Нурмагомедов подтвердил титул чемпиона UFC в легком весе, одержав победу над американцем Дастином Порье во время UFC 242 в Абу-Даби. В третьем раунде россиянин применил к сопернику удушающий прием.

Нурмагомедов заявил перед боем, что в следующий раз он должен сразиться с Фергюсоном.

Фергюсон в последний раз участвовал в бое 8 июня. Он победил техническим нокаутом Дональда Серроне на шоу UFC 238. За свою карьеру Фергюсон одержал 25 побед и допустил три поражения. В копилке Нурмагомедова 28 побед в 28 боях.

По мнению известного российского бойца MMA Эдуарда Вартатяна, Фергюсон является крайне опасным соперником для Нурмагомедова. Он универсал, который умеет работать снизу, а отличное джиу-джитсу позволяет американцу набрасывать неожиданные болевые и удушающие приемы.