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Фергюсон заявил о готовности выйти на ринг с Нурмагомедовым в декабре

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Фото: TASS/AP/John Locher
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Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон хочет предложить Хабибу Нурмагомедову встретиться на ринге в конце 2019 года. Об этом сообщает портал ESPN.

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Американец намерен позвонить российскому спортсмену немедленно. Бой можно провести на турнире UFC 245, считает он.

«Мы дадим Хабибу съесть все его чизбургеры и всё остальное. Наслаждайся пока, но не слишком толстей. У меня есть кое-что для тебя. Я в предвкушении. Я хочу драться в декабре, я устал проводить поединки только раз в год», — заявил Фергюсон.

По словам американского атлета, Нурмагомедов должен защитить свой титул или освободить его для Фергюсона. Он также назвал стиль боя российского спортсмена «мокрым полотенцем», сообщает телеканал «360».

smi27 сентября Нурмагомедов подтвердил титул чемпиона UFC в легком весе, одержав победу над американцем Дастином Порье во время UFC 242 в Абу-Даби. В третьем раунде россиянин применил к сопернику удушающий прием.

Нурмагомедов заявил перед боем, что в следующий раз он должен сразиться с Фергюсоном.

Фергюсон в последний раз участвовал в бое 8 июня. Он победил техническим нокаутом Дональда Серроне на шоу UFC 238. За свою карьеру Фергюсон одержал 25 побед и допустил три поражения. В копилке Нурмагомедова 28 побед в 28 боях.

По мнению известного российского бойца MMA Эдуарда Вартатяна, Фергюсон является крайне опасным соперником для Нурмагомедова. Он универсал, который умеет работать снизу, а отличное джиу-джитсу позволяет американцу набрасывать неожиданные болевые и удушающие приемы.

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