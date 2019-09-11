Фергюсон назвал Нурмагомедова ленивым и однообразным бойцом

Американский боец смешанных единоборств (MMA) Тони Фергюсон оценил последнее выступление Хабиба Нурмагомедова, которое состоялось 7 сентября в Абу-Даби.

В нем 30-летний россиянин в третьем раунде удушающим приемом победил американца Дастина Порье и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.

«Каким мне показался Хабиб? Ленивым и однообразным», — сказал Фергюсон в эфире MMA Show на ESPN.

По словам 35-летнего бойца, Нурмагомедов «прижимает соперника к клетке, начинает давить на него всем весом, но не предпринимает активных действий».

«У нас в джиу-джитсу такой стиль называется мокрым одеялом», — приводит слова Фергюсона «Газета.ру».

При этом американец добавил, что уважает потенциального соперника, однако знает, «как взломать этот код». Поражение Порье Фергюсон объяснил нехваткой опыта в борьбе.

Глава UFC Дэйна Уайт после боя назвал Фергюсона основным претендентом на бой с Нурмагомедовым. По его словам, если американец не сможет выступить, шанс получит ирландец Конор Макгрегор.

Первоначально Фергюсон и Нурмагомедов должны были встретиться 5 июля 2014 года, однако тогда россиянин перед боем порвал крестообразные связки и выбыл на один год. Поединок вновь был запланирован на 16 апреля 2016 года, но вновь сорвался уже по причине травмы Фергюсона.

В третий раз 4 марта 2017 года бой пришлось отменить по рекомендациям врачей, так как перед взвешиванием Нурмагомедов был госпитализирован в результате сгонки веса.

И наконец в апреле 2018 года встреча стала невозможна из-за травмы Фергюсона. В итоге россиянин сразился с американцем Элом Яквинтой и завоевал чемпионский пояс UFC.

В активе Фергюсона 25 побед и три поражения. Нурмагомедов провел столько же боев, выиграв в каждом из них. Сейчас оба спортсмена имеют рекордную серию из 12 побед в UFC подряд.