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Нурмагомедов «победил» Бузову в Instagram

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов побил рекорд Ольги Бузовой по количеству подписчиков в русском сегменте Instagram.

После победы Нурмагомедова над американцем Дастином Порье и защиты титула чемпиона UFC в легком весе 7 сентября, на аккаунт бойца подписались порядка 700 тыс. человек.

По состоянию на понедельник, 9 сентября, число подписчиков Хабиба достигает 16,4 млн. При этом ранее абсолютный рекорд принадлежал Ольге Бузовой, сейчас на ее страницу подписаны 16,3 млн.

В августе журнал Forbes назвал Бузову самым популярным блогером в российском сегменте Instagram и озвучил ее доход за один рекламный пост.

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