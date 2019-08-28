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Акимов предложил поручить Бузовой пропаганду дорожной безопасности

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Вице-премьер РФ Максим Акимов предложил привлечь певицу Ольгу Бузову к пропаганде безопасного поведения на дорогах. Об этом 28 августа сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление чиновника на правительственной комиссии.

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Акимов считает, что певице необходимо доверить пропаганду дорожной безопасности и «заплатить, если надо». Для этих же целей вице-премьер предложил использовать вирусные ролики и добавил, что чиновники продолжают пользоваться методами 15-летней давности в то время, как мир давно изменился.

Он отметил, что у Бузовой есть выход к «15 млн молодых матерей» — ее профиль в Instagram насчитывает около 15 млн подписчиков. По мнению чиновника, такая большая аудитория характеризует певицу как лидера общественного мнения и, наверняка, как «ответственного патриотичного человека».

17 августа Бузова ограничила публичный доступ к своей странице в Instagram — ранее в августе общественники потребовали заблокировать аккаунт телеведущей после шутки про блокадницу. Однако позже она все-таки открыла страницу.

13 августа Бузова опубликовала видео, на котором она сидит за столом в купальнике и облизывает тарелку, а заметив, что ее снимают, смеясь, заявляет: «Ну вкусно мне! Я — блокадница».

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