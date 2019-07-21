Бузова разочаровала подписчиков своим пением

Экс-участницу «Дома-2» Ольгу Бузову раскритиковали в Сети за выступление в клубе в Бишкеке. Ролик в соцсети Instagram выложила сама певица.

Недовольство пользователей вызвали вокальные данные Бузовой. По их словам, у исполнительницы совершенно нет голоса и ее пение заглушает даже стук каблуков.

«Просто кровь из ушей. Как можно это слушать?» — цитирует комментаторов Пятый канал.

«Голоса же вообще нет. Людей за дураков держит?» — писали певице подписчики.

Сама исполнительница пока никак не отреагировала на замечания пользователей.

18 июля Бузова раскритиковала пользователей, которые публикуют в Сети «состаренные» селфи, созданные с помощью приложения Face App. Исполнительница отметила, что ей «неприятно на это смотреть».