Нурмагомедов сохранил второе место в рейтинге UFC

Российский боец смешанного стиля и чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Хабиб Нурмагомедов сохранил второе место в рейтинге Ultimate Fighting Championship вне зависимости от весовой категории. Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба UFC.

Обладателем первого места остался чемпион в полутяжелом весе, американец Джон Джонс, а третью строчку занял его соотечественник, чемпион в наилегчайшей и легчайшей весовых категориях Генри Сехудо.

В ночь с 7 на 8 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов победил американца Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил пояс чемпиона UFC в легком весе. Эта победа для россиянина стала 28-й в карьере и 12-й в UFC при нуле в графе поражений.

Ранее Нурмагомедов побил рекорд Ольги Бузовой по количеству подписчиков в русском сегменте Instagram. По состоянию на вторник, 10 сентября, число подписчиков Хабиба достигает 16,5 млн, а у Бузовой — 16,3 млн.