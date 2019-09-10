Наследный принц Абу-Даби принял Хабиба Нурмагомедова и его отца

Наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид аль-Нахайян принял непобежденного российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова после его победы над американцем Дастином Порье. Фотографии со встречи опубликовал сам принц 9 сентября в своем Twitter.

محمد بن زايد يستقبل البطل العالمي حبيب نور محمدوف ويهنئه بفوزه في بطولة أبوظبي للتحدي. pic.twitter.com/MGC7wy8iEL — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) 9 сентября 2019 г.

Шейх Мухаммед поздравил Нурмагомедова с победой на UFC 242 в Абу-Даби и пожелал ему дальнейших успехов и достижений в предстоящих соревнованиях. В свою очередь россиянин поблагодарил принца за приглашение и гостеприимство.

Отец и тренер Нурмагомедова Абдулманап, который также был на встрече в столице ОАЭ вместе с сыном, заявил, что они обсудили с шейхом Мухаммедом дальнейшие планы по развитию смешанных единоборств в мире.

«Муххаммед бин Заид аль-Нахайян оказался большим знатоком в ММА. Наследный принц Абу-Даби принял нас с большим почетом», — написал он в Instagram.

В ночь с 7 на 8 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов победил американца Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил пояс чемпиона UFC в легком весе. Эта победа для россиянина стала 28-й в карьере и 12-й в UFC при нуле в графе поражений.

Ранее Нурмагомедов побил рекорд Ольги Бузовой по количеству подписчиков в русском сегменте Instagram. По состоянию на вторник, 10 сентября, число подписчиков Хабиба достигает 16,5 млн, а у Бузовой 16,3 млн.