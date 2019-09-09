Ученые исследовали рыбу из Енисея на содержание радионуклидов

Красноярские ученые измерили содержание радионуклидов в обитателях Енисея. Выяснилось, что количество опасных веществ в рыбе снизилось после остановки ядерных реакторов Горно-химического комбината.

Как сообщили в Красноярском научном центре Сибирского отделения РАН, радиоактивные изотопы могут накапливаться в живых существах и попадать в организм человека через рыбу. В 2010 году возле Железногорска был остановлен последний реактор и сбросы сократились. Об этом пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Ученые обнаружили, что радионуклиды c коротким периодом полураспада (натрия, скандия, хрома, марганца, кобальта, железа, цинка и других) практически полностью исчезли из образцов биоты.