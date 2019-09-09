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Акимов рассказал о причинах отставания российских законов от реальности

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Тотальное желание отрегулировать всю деятельность граждан вызывает отставание законов от реальности. Об этом в интервью «Известиям» на Восточном экономическом форуме рассказал вице-премьер Максим Акимов.

«У нас законодательство построено на тотальном описании жизни нормами и регуляторикой: мы семантически, смыслами пытаемся описать всё, как оно должно быть, любую вещь, любую работу, от первого вздоха до гробовой доски всё надо отрегулировать… Но такая в хорошем смысле комплексность нас тормозит. Мы можем заставить чиновников писать законы круглосуточно –– всё равно не успеют в ногу со временем», — сообщил он.

По мнению Акимова, сегодня государство должно брать на себя только наиболее чувствительные для общества моменты, например регулировку оборота данных.

Он также рассказал о выдаче в Москве в тестовом режиме электронных паспортов и перспективах появления виртуальных SIM-карт.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«От первого вздоха до гробовой доски всё надо отрегулировать»

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