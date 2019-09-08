Появился полный трейлер сериала «Екатерина Великая» с Хелен Миррен

Телеканал HBO опубликовал на YouTube первый полный трейлер мини-сериала «Екатерина Великая» с британской актрисой Хелен Миррен в главной роли.

Историческая драма будет состоять из четырех эпизодов и рассказывать о последних годах российской императрицы Екатерины II.

Авторы сериала также расскажут свою версию о романе Екатерины с Григорием Потемкиным (Джейсон Кларк), который, по их мнению, оказал сильное влияние на императрицу и государство в целом.

Екатерину II сыграет обладательница премии «Оскар» Хелен Миррен, у которой есть русские корни. Отец актрисы Василий Миронов остался в Великобритании после Октябрьской революции.

Режиссером проекта стал Филип Мартин, известный своей работой над сериалом «Корона».

Премьера состоится 21 октября.

20 и 21 сентября мультимедийный спектакль о Екатерине Великой покажут в Петергофе.