Появился полный трейлер сериала «Екатерина Великая» с Хелен Миррен
Телеканал HBO опубликовал на YouTube первый полный трейлер мини-сериала «Екатерина Великая» с британской актрисой Хелен Миррен в главной роли.
Историческая драма будет состоять из четырех эпизодов и рассказывать о последних годах российской императрицы Екатерины II.
Авторы сериала также расскажут свою версию о романе Екатерины с Григорием Потемкиным (Джейсон Кларк), который, по их мнению, оказал сильное влияние на императрицу и государство в целом.
Екатерину II сыграет обладательница премии «Оскар» Хелен Миррен, у которой есть русские корни. Отец актрисы Василий Миронов остался в Великобритании после Октябрьской революции.
Режиссером проекта стал Филип Мартин, известный своей работой над сериалом «Корона».
Премьера состоится 21 октября.
20 и 21 сентября мультимедийный спектакль о Екатерине Великой покажут в Петергофе.