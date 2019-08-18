Мультимедийный спектакль о Екатерине Великой покажут в Петергофе

Осенний праздник фонтанов в Петергофе посвятят императрице Екатерине Великой. По данным пресс-службы государственного музея-заповедника, на Большом каскаде 20 и 21 сентября будет представлен новый мультимедийный спектакль с использованием трехмерных проекций, активного видеоряда, лазерных и световых эффектов. Также запланирован фейерверк.

В этом году исполняется 290 лет со дня рождения императрицы Екатерины Великой. Ее жизнь и правление тесно связаны с Петергофом, отмечает телеканал «78».

В дни праздника фонтанов Нижний парк и музеи работают в особом режиме. Напомним, 8 августа в Музее семьи Бенуа состоялось открытие выставки «Женщины-правительницы в Европе XVII–XIX веков».