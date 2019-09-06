Мультсериал «Маша и Медведь» выйдет в прокат в кинотеатрах Великобритании

Российский мультсериал «Маша и Медведь» будут с 20 сентября показывать в одной из крупнейших сетей кинотеатров в мире — британской Vue. Об этом в пятницу, 6 сентября, рассказали в пресс-службе компании Animaccord.

«Премьера состоится 20 сентября 2019 года в 89 кинотеатрах сети в Великобритании и Ирландии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к показу подготовлены последние серии третьего сезона мультсериала.

Animaccord существует с 2008 года, и все его проекты связаны с мультипликационной вселенной Маши. Таким образом анимационная студия реализовала проект «Машины сказки», где героиня рассказывает своим игрушкам известные сказки народов мира, и «Машины страшилки», в которых она делится пугающими историями, объясняя, откуда берутся детские страхи, и как с ними бороться.

Первая серия «Маши и Медведя» вышла в 2009 году. Сейчас мультсериал переведен на 36 языков и вещается в более чем 100 странах.

31 июля стало известно, что эпизод мультсериала «Маша и Медведь» под названием «Маша плюс каша» набрал более 4 млрд просмотров на YouTube. Статус «миллиардников» получили еще два эпизода мультсериала: «Приятного аппетита», который просмотрели более 1,3 млрд раз, и «Большая стирка», который собрал более 1,1 млрд.