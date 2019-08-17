Netflix снимет мультсериал про шпиона Элвиса Пресли

Американская компания Netflix собирается снять комедийный мультсериал Agent King с певцом и актером Элвисом Пресли в главной роли. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По сюжету, Пресли становится шпионом, который защищает Соединенные Штаты от угроз, и совмещает эту деятельность с музыкальной карьерой. Анонс мультсериала приурочен к 42-й годовщине смерти короля рок-н-ролла: Пресли скончался 16 августа 1977 года.

Как передает «Федеральное агентство новостей», в проекте примут участие менеджер артиста Джерри Шиллинг, а также его бывшая супруга Присцилла Пресли.

Ранее, в ноябре 2018 года, президент США Дональд Трамп рассказал своим сторонникам в городе Тьюпело штата Миссисипи, где в 1935 году родился Элвис Пресли, что в юности его сравнивали со всемирно известным певцом.