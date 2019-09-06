Заседание суда по делу россиянина Коршунова прошло в Неаполе

Вопросы процедурного характера обсуждались в пятницу, 6 сентября, в Неаполе в ходе заседания суда по делу топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в «Ростех») Александра Коршунова, задержанного по запросу американской стороны.

«Состоялось заседание суда Неаполя, на котором обсуждались вопросы процедурного характера. Решений по существу не принималось», — цитирует дипломата RT.

Коршунова арестовали 30 августа в аэропорту Неаполя на основании выданного США международного ордера.

Его обвиняют в сговоре и попытке кражи торговых секретов американской авиастроительной компании. Наказание по этой статье предусматривает до 10 лет тюрьмы.

Сотрудники посольства России в США выразили американской стороне решительный протест в связи с арестом Коршунова. Дипломаты посетили Госдепартамент и потребовали немедленного отзыва запроса на его экстрадицию.

По делу также проходит гражданин Италии Паоло Бьянки из итальянского подразделения компании по производству двигателей GE Aviation.

5 сентября президент России Владимир Путин, комментируя задержание, связал это с конкурентной борьбой.