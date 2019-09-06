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Дорогу Казань–Шемордан реконструируют за 615 млн рублей

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В Татарстане реконструируют дорогу из Казани до Шемордана в Пестричинском районе республики. Условия конкурса по выбору подрядчика опубликованы на сайте госзакупок. Заказчиком работ выступает Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса.

Деньги на работы выделят из республиканского бюджета. Сумма контракта — 615,5 млн рублей. Реконструкцию трассы должны завершить до 15 октября 2021 года.

Планируется отремонтировать 4,5 км дороги. Там вырубят старые деревья, высадят новые, произведут рекультивацию. Как отмечает Inkazan.ru, пока не уточняется, какой именно участок планируют реконструировать. Расстояние между Казанью и Шеморданом — 100 км.

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