Прямой эфир

Систему непрерывного контроля установят на трассах в Татарстане

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На региональных дорогах Татарстана появится система обеспечения непрерывного контроля движения. Стоимость оборудования составит более 110 млн рублей.

Комплекты наблюдения установят на дорогах из Казани в Шемордан и Малмыж, Чистополь–Нижнекамск и Сорочьи горы – Шали. Всего потребуется 73 блока. Их будут располагать на всей протяженности трасс, формируя цепь зон контроля. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Оборудование обеспечит фиксацию превышения скорости, а также движения по встречной полосе. Записи с нарушениями будут передаваться в систему обработки нарушений ПДД.

Систему непрерывного контроля устанавливают на тех дорогах, которые ранее были признаны наиболее аварийными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Самарской области испытали аэростат для борьбы с нарушителями ПДД
ГИБДД создаст рабочую группу для детального анализа ПДД

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017