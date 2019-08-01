Систему непрерывного контроля установят на трассах в Татарстане

На региональных дорогах Татарстана появится система обеспечения непрерывного контроля движения. Стоимость оборудования составит более 110 млн рублей.

Комплекты наблюдения установят на дорогах из Казани в Шемордан и Малмыж, Чистополь–Нижнекамск и Сорочьи горы – Шали. Всего потребуется 73 блока. Их будут располагать на всей протяженности трасс, формируя цепь зон контроля. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Оборудование обеспечит фиксацию превышения скорости, а также движения по встречной полосе. Записи с нарушениями будут передаваться в систему обработки нарушений ПДД.

Систему непрерывного контроля устанавливают на тех дорогах, которые ранее были признаны наиболее аварийными.