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Спасатели продолжили поиски людей под завалами обрушившегося здания в Подмосковье

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Фото: МЧС РФ по Московской области
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Спасатели продолжают вести поиск пострадавших при обрушении здания в Московской области. Об этом 6 сентября рассказали в пресс-службе МЧС.

Крыло здания обрушилось 5 сентября в населенном пункте Новая Шурма Сергиево-Посадского района во время его разборки рабочими. Под завалами оказались три человека. Площадь обрушения составила 64 кв. м. Известно, что строение не эксплуатировалось, было заброшенным и находилось на территории бывшего пионерского лагеря «Дружба», который закрыли еще в 1990-х годах. Отмечается, что угловая часть здания обрушилась до уровня первого этажа, пишет RT.

На месте ЧП продолжаются аварийно-спасательные работы по поиску возможных пострадавших. Людей продолжали искать в течение всей ночи. К настоящему моменту объем разобранных завалов составил 170 кубометров, сообщает телеканал «360».

Следственный комитет России организовал проведение доследственной проверки по факту произошедшего, отмечает агентство городских новостей «Москва».

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