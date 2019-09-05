В Подмосковье обрушилось здание бывшего детского лагеря

В Подмосковье обрушилось здание заброшенного лагеря для детей. Об этом 5 сентября ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в поселке Новая Шурма Сергиево-Посадского района.

«При разборке пятиэтажного здания бывшего детского лагеря произошло его обрушение. Под завалами могут находиться от трех до четырех рабочих», — рассказал собеседник агентства.

Факт обрушения здания подтвердили в главном управлении МЧС по Московской области. «Ведется поиск людей под завалами», — сообщили в пресс-службе. На месте происшествия задействованы 12 единицы техники и работают 36 человек.

29 августа стало известно, что восемь человек погибли под обрушившимся домом в Львовской области.