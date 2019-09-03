В Ростовской области пятилетний ребенок погиб под бетонной плитой

В Ростовской области пятилетняя девочка умерла под упавшей бетонной плитой. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

«Поступило сообщение о гибели пятилетней девочки в результате телесных повреждений, полученных при падении на нее бетонной плиты. По данному факту проводится доследственная проверка», — рассказали в ведомстве.

По предварительным данным следствия, днем ранее 45-летний мужчина осуществлял сбор металлолома на территории бывшего колхоза в Песчанокопском районе. Вместе с ним находилась его дочь. Одна из бетонных плит упала на девочку в то время, когда мужчина отбивал часть металлического швеллера, удерживающего ограждения. От полученных травм ребенок скончался.

Следствие выясняет все обстоятельства произошедшей трагедии, по результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

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