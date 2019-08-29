Восемь человек погибли при обрушении дома в Львовской области

Восемь человек погибли под завалами обрушившегося дома в Дрогобыче Львовской области, их тела обнаружили спасатели. Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям в четверг, 29 августа.

По оперативной информации, под завалами людей нет. Работы по разборке обломков продолжаются.

ЧП произошло в ночь на 28 августа, обрушился подъезд четырехэтажного жилого дома. Спасатели извлекли из под обломков семь человек, среди которых пять детей. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Первоначальной причиной обвала был назван взрыв природного газа, однако в компании «Львовгаз» эту версию категорически отвергли. Дом, в котором обвалился подъезд, полностью отключен от газо-, водо- и электроснабжения.

Львовская прокуратура возбудило уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением сотрудниками горсовета, отмечает «Интерфакс».

Ранее в августе в ремонтируемом здании в Новосибирске обрушились стена и перекрытия. В момент ЧП на объекте работали 12 человек, погибли трое.