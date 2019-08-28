Обнаружено тело последнего погибшего под завалами в Новосибирске

Тело последнего человека, погибшего под завалами здания в Новосибирске, было найдено на месте происшествия. Об этом 28 августа сообщила Сибирская генерирующая компания, которой принадлежит обрушившееся здание.

«Из-под обломков извлекли тело последнего пропавшего человека. К сожалению, он погиб. Сибирская генерирующая компания выражает соболезнования семьям погибших и пострадавшим. Всего в результате происшествия погибли три человека», — говорится в сообщении компании в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее в областном СК заявили, что погибли два человека. В МЧС подтвердили гибель одного.

Инцидент произошел около 8:20 мск на улице Ударной, 1/1а в среду, 28 августа. Рухнул хозяйственный корпус административного здания, в котором шла реконструкция. По данным спасателей, площадь обрушения составила 350 кв. м. В момент происшествия на объекте работали 12 человек.

Причиной обрушения стены и перекрытий здания в Новосибирске могло стать нарушение требований при строительстве.

К месту происшествия направлены пять машин скорой помощи, работают медики и спасатели. СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).