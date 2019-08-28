Прямой эфир

Обнаружено тело последнего погибшего под завалами в Новосибирске

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анатолий Владимиров
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тело последнего человека, погибшего под завалами здания в Новосибирске, было найдено на месте происшествия. Об этом 28 августа сообщила Сибирская генерирующая компания, которой принадлежит обрушившееся здание.

«Из-под обломков извлекли тело последнего пропавшего человека. К сожалению, он погиб. Сибирская генерирующая компания выражает соболезнования семьям погибших и пострадавшим. Всего в результате происшествия погибли три человека», — говорится в сообщении компании в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее в областном СК заявили, что погибли два человека. В МЧС подтвердили гибель одного.

Инцидент произошел около 8:20 мск на улице Ударной, 1/1а в среду, 28 августа. Рухнул хозяйственный корпус административного здания, в котором шла реконструкция. По данным спасателей, площадь обрушения составила 350 кв. м. В момент происшествия на объекте работали 12 человек.

Причиной обрушения стены и перекрытий здания в Новосибирске могло стать нарушение требований при строительстве.

К месту происшествия направлены пять машин скорой помощи, работают медики и спасатели. СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Появились первые кадры с места обрушения стены здания в Новосибирске
В Волхове под обрушенной стеной погибли два человека

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019