12 человек оказались под завалами обрушившегося здания в Новосибирске

В результате обрушения стены и перекрытий здания в Новосибирске под завалами могут находиться 12 человек, сообщает местное издание NGS.ru в среду, 28 августа.

ЧП произошло около 8:20 мск на улице Ударной, 1/1а в Ленинском районе города. Рухнул хозяйственный корпус административного здания, в котором шла реконструкция. По данным спасателей, площадь обрушения составила 350 кв. м.

Тем временем в «Сибирской генерирующей компании», которой принадлежит обрушившееся здание, сообщили о троих рабочих, извлеченных из-под обломков стены. Всего на площадке работали 12 человек.

В областном СК уже заявили, что погибли два человека. В МЧС подтвердили гибель одного.

К месту происшествия направлены пять машин скорой помощи, работают медики и спасатели. СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).