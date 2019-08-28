Названа возможная причина обрушения здания в Новосибирске

Наиболее вероятной причиной обрушения стены и перекрытий здания в Новосибирске могло стать нарушение требований при строительстве, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

ЧП произошло около 8:20 мск на улице Ударной, 1/1а в среду, 28 августа. Рухнул хозяйственный корпус административного здания, в котором шла реконструкция. По данным спасателей, площадь обрушения составила 350 кв. м.

В момент обрушения на объекте работало 12 человек. Как рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть, сейчас под завалами обрушившегося здания находятся два человека, еще один погиб.

К месту происшествия направлены пять машин скорой помощи, работают медики и спасатели. СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).