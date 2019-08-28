В Новосибирске на рабочих обрушилась стена здания

В Ленинском районе Новосибирска обрушилась стена и перекрытия реконструируемого здания. По данным экстренных служб региона, в тот момент на объекте работали 12 человек. Одного сотрудника извлекли из-под завалов, ведутся поиски еще 11 рабочих.

«Одного пострадавшего достали живым, и он был передан врачам», — сказали представители МЧС РФ журналистам ТАСС.

Отмечается, что ЧП произошло около 08:20 мск на улице Ударная, 1\1а. Сейчас на месте проводятся поисково-спасательные работы. Причины обрушения выясняются.

19 июня в Московской области произошло частичное обрушение моста через реку Ламу между деревнями Мусино и Малое Сырково, когда через него попытался проехать грузовик. Рухнули три железобетонные плиты в средней части моста. В результате инцидента с моста в воду упал «КамАЗ». Водитель большегруза не пострадал.