Прямой эфир

В МЧС подтвердили гибель одного человека под завалами дома в Новосибирске

0
Фото: vk.com/Инцидент Новосибирск
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В МЧС России подтвердили гибель одного человека при обрушении на стройке в Новосибирске. Об этом в среду, 28 августа, сообщает «РИА Новости».

В ведомстве рассказали также, что один человек пострадал в результате инцидента.

На место происшествия выехали три кинологических расчета. Там уже работают 20 единиц техники и 76 спасателей.

Тем временем в «Сибирской генерирующей компании», которой принадлежит обрушившееся здание, сообщили о троих рабочих, извлеченных из-под обломков стены.

«На площадке работало 12 человек. На данный момент из-под завала извлечены три человека: один погиб, один не пострадал, у одного перелом ноги», — цитирует ТАСС сообщение компании.

Ранее 28 августа сообщалось о двоих погибших.

ЧП произошло около 8:20 мск на улице Ударной, 1/1а в Новосибирске. Там обрушилась стена и перекрытия двухэтажного дома. Общая площадь обрушения составила 350 кв. м.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новосибирске на рабочих обрушилась стена здания
Пятиэтажный дом частично обрушился в Ханты-Мансийском автономном округе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019