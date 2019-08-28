В МЧС подтвердили гибель одного человека под завалами дома в Новосибирске

В МЧС России подтвердили гибель одного человека при обрушении на стройке в Новосибирске. Об этом в среду, 28 августа, сообщает «РИА Новости».

В ведомстве рассказали также, что один человек пострадал в результате инцидента.

На место происшествия выехали три кинологических расчета. Там уже работают 20 единиц техники и 76 спасателей.

Тем временем в «Сибирской генерирующей компании», которой принадлежит обрушившееся здание, сообщили о троих рабочих, извлеченных из-под обломков стены.

«На площадке работало 12 человек. На данный момент из-под завала извлечены три человека: один погиб, один не пострадал, у одного перелом ноги», — цитирует ТАСС сообщение компании.

Ранее 28 августа сообщалось о двоих погибших.

ЧП произошло около 8:20 мск на улице Ударной, 1/1а в Новосибирске. Там обрушилась стена и перекрытия двухэтажного дома. Общая площадь обрушения составила 350 кв. м.