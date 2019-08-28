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Появились первые кадры с места обрушения стены здания в Новосибирске

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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В Ленинском районе Новосибирска обрушились стена и перекрытия реконструируемого здания. Видео с места ЧП в среду, 28 августа, опубликовал Пятый канал.

Как рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть, сейчас под завалами обрушившегося здания находятся два человека.

«Вы знаете, что двое в больнице, к сожалению, одного потеряли и двоих ищем», — цитирует его слова «РИА Новости».

ЧП произошло около 8:20 мск на улице Ударной, 1/1а. Общая площадь обрушения составила 350 кв. м.

К месту происшествия направлены пять машин скорой помощи, работают медики и спасатели. СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

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