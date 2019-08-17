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В Волхове под обрушенной стеной погибли два человека

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Фото: 47.mchs.gov.ru
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Из-под завалов обрушенного здания в Волхове Ленинградской области извлекли тела двух погибших людей. Об этом 16 августа сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленинградской области.

«Извлечено два тела. По состоянию на 12:30 мск аварийно-спасательные работы завершены», — приводит слова представительницы ведомства «РИА Новости».

По информации главы администрации Волховского района Ленинградской области Алексея Брицуна, пострадавшими оказались два работника подрядной организации, производившей демонтаж здания, на которых обрушилась стена. Как уточняет «РИА Новости», инцидент произошел возле площадки завода «Апатит» при разборке неэксплуатируемого завода «Пикалевский цемент».

На данный момент аварийно-спасательные работы завершены, а в ведомстве сообщают, что к ликвидации последствий происшествия было привлечено 29 человек и девять единиц техники.

13 августа сообщалось, что в Красноярском крае ребенок погиб в результате обрушения кирпичной конструкции, а 8 июля на Кубани было возбуждено уголовное дело после гибели 12-летнего ребенка под обрушившейся стеной.

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