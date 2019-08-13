В Красноярском крае после обрушения колонны погиб ребенок

В Красноярском крае ребенок погиб в результате обрушения кирпичной конструкции. Об этом 13 августа сообщает Главное следственное управление Следственного комитета по Красноярскому краю.

Инцидент произошел в поселке Нижний Ингаш 12 августа. По данным следствия, на восьмилетнего мальчика обрушилась колонна во дворе жилого дома, на которую он облокотился.

Ребенка в тяжелом состоянии доставили в Нижнеингашскую районную больницу, где он скончался через несколько часов, несмотря на усилия врачей. Следствие устанавливает все обстоятельства случившегося.

8 июля на Кубани было возбуждено уголовное дело после гибели 12-летнего ребенка под обрушившейся стеной, а в конце июня два человека погибли под обрушившейся плитой в заброшенном доме в Абинском районе Краснодарского края. Одному из погибших было 18 лет, второму — 14.