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Опубликовано видео обрушения моста с пешеходами в Турции

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Фото: bbc.com
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Частичное обрушение пешеходного моста произошло в турецком городе Терме на севере страны. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщила компания «Би-би-си».

На записи с камер наружного наблюдения видно, как часть моста падает в реку в тот момент, когда по ней идут два человека. Кроме того, в образовавшуюся яму попадает находившийся поблизости автомобиль.

В результате инцидента двое прохожих получили незначительные травмы. Обрушение моста предположительно произошло из-за сильных дождей, которые размыли опоры конструкции.

19 июня в Московской области произошло частичное обрушение моста через реку Ламу между деревнями Мусино и Малое Сырково, когда через него попытался проехать грузовик. Рухнули три железобетонные плиты. В результате инцидента в воду упал «КамАЗ». Водитель большегруза не пострадал.

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