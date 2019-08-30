На саратовском заводе обрушилась крыша цеха

На саратовском заводе по производству подшипников обрушилась крыша одного из цехов. Как сообщили ТАСС в пятницу, 30 августа, в областном управлении МЧС России, в результате происшествия никто не пострадал.

По данным ведомства, крыша на площади около 650 кв. м обрушилась при проведении кровельных работ. В цеху, находящемся на реконструкции, в тот момент никого не было.

Место происшествия обследовали кинологи с собаками и убедились, что людей под обломками нет.

28 августа в Новосибирске обрушилась стена здания, находящегося на ремонте. В результате происшествия три человека погибли. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ (ч. 3 ст. 216 УК РФ) и задержали трех человек.