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По делу об обрушении стены в Новосибирске задержаны три человека

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анатолий Владимиров
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Следователи задержали трех человек в рамках расследования уголовного дела об обрушении стены здания в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Задержаны представители подрядной организации, передает в среду, 28 августа, ТАСС. Это — исполнительный директор ОАО «Сибэнергомонтаж» Алексей Бочаров, главный инженер Кемеровского СМУ АО «Сибэнергомонтаж» Александр Петров и начальник Кемеровского СМУ АО «Сибэнергомонтаж» Михаил Павлов.

Инцидент произошел около 8:20 мск на улице Ударной, 1/1а. Рухнул хозяйственный корпус административного здания, в котором шла реконструкция. По данным спасателей, площадь обрушения составила 350 кв. м. В момент происшествия на объекте работали 12 человек, погибли трое.

По словам источника в экстренных службах, причиной обрушения стены и перекрытий здания в Новосибирске могло стать нарушение требований при строительстве.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении работ»), расследование передано в центральный аппарат СК.

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