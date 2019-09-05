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Юрист оценила новую схему закупки иностранных лекарств для детей

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Фото: ТАСС/Денис Абрамов
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Незарегистрированные в России лекарственные психотропные препараты станут доступнее для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами, рассказала «Известиям» юрист Московского многопрофильного центр паллиативной помощи департамента здравоохранения Москвы Анастасия Жданова.

Так она прокомментировала распоряжение премьера РФ Дмитрия Медведева оперативно поставлять препараты, которые пока не производятся в России.

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«Врачи и раньше могли рекомендовать такие препараты. Назначаться они могли только по решению консилиума врачей федеральной медицинской организации. Но ранее в стране не было ни одной госструктуры, которая была обязана ввезти для пациентов незарегистрированные лекарственные психотропные препараты. Родители оставались один на один с этой проблемой», — отметила Жданова.

Врачи понимали, что легального, централизованного механизма ввоза таких препаратов нет — поэтому они очень часто рекомендовали их устно, подчеркнула юрист.

Для родителей существовал только один способ легально ввезти незарегистрированные психотропные препараты — выехать за границу и закупить их для своего ребенка, сказала эксперт.

Теперь такая государственная структура появилась. За ввоз препаратов будет отвечать «Московский эндокринный завод».

«Это очень сильно продвигает к решению проблемы. По сути появляется юридическое лицо — ФГУП, которое обязанно ввозить такие препараты <...> Нужно направлять ребенка на консилиум врачей федеральной медицинской организации. Ребенок по решению этого консилиума будет обеспечиваться по месту жительства теми препаратами, которые ввозит «Московский эндокринный завод», — подчеркнула Жданова.

По ее словам, консилиум может быть проведен заочно, что актуально для тех, кто проживает в удаленной местности.

Юрист подчеркнула, что новая схема касается ограниченного перечня препаратов и требует расширения не только на детей, но и на взрослых.

По информации источника «Известий», в случае официальных поставок сильнодействующий лекарственный препарат «Фризиум» будет обходиться по цене в 20 рублей за таблетку вместо 150 рублей у перекупщиков, а диазепам в микроклизмах — по 175 рублей за одну штуку вместо 1,5 тыс.

В последнее время неоднократно сообщалось о претензиях полиции к россиянам, которые через Сеть покупали незарегистрированные иностранные лекарства. Так, в середине августа задержали москвичку, которая пришла на почту, чтобы получить приобретенный через интернет препарат. По словам женщины, ее сыну необходим «Фризиум», и она нашла единственный способ приобрести это лекарство — заказать за границей. В отношении матери возбудили уголовное дело, однако после вмешательства общественности и правозащитников прокуратура отменила это решение.

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