Медведев распорядился закупить иностранные лекарства для детей

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств на закупку зарубежных лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами. Об этом он написал в своем Facebook в четверг, 5 сентября.

«Это позволит получить качественное обезболивание нуждающимся детям. А врачи смогут назначать такие препараты больным», — написал глава правительства.

По его словам, подписанное распоряжение также даст право оперативно закупать и поставлять в Россию такие препараты, как мидазолам в 10 лекарственных формах, фенобарбитал, диазепам и клобазам, которые пока не производятся в России.

Медведев добавил, что сейчас также решается задача по налаживанию выпуска всех форм необходимых лекарств до 2023 года.

По информации источника «Известий», в случае официальных поставок сильнодействующий лекарственный препарат «Фризиум» будет обходиться по цене в 20 рублей за таблетку вместо 150 рублей у перекупщиков, а диазепам в микроклизмах — по 175 рублей за одну штуку вместо 1,5 тыс.

В последние месяцы неоднократно сообщалось о претензиях правоохранителей к россиянам, которые покупали незарегистрированные иностранные лекарства через Сеть. Так, в середине августа задержали москвичку, которая пришла на почту, чтобы получить приобретенный через интернет препарат. По словам женщины, ее сыну необходим «Фризиум», и она нашла единственный способ приобрести это лекарство — заказать за границей. В отношении матери возбудили уголовное дело, однако после вмешательства общественности и правозащитников прокуратура отменила это решение.