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Правительство поручило договориться о поставках клобазама и других лекарств

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Фото: ТАСС/Денис Абрамов
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Правительство России поручило направить зарубежным производителям запрос о возможности поставок ряда психотропных препаратов, а также незарегистрированного в стране клобазама. Текущим летом покупка данного препарата стала поводом для задержания двух матерей тяжелобольных детей.

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Как сообщили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, формированием потребности по психотропным препаратам занимался Минздрав. На основе этого ФГУП «Московский эндокринный завод» направил запрос зарубежным производителям о возможности поставки четырех психотропных препаратов — диазепама, фенобарбитала, медозалама и клобазама.

В случае положительного решения иностранных производителей уже в конце октября планируется ввоз не менее 10 тыс. упаковок лекарственных препаратов для обеспечения нуждающихся детей, отмечает «РИА Новости».

19 августа Московско-Курская транспортная прокуратура отменила возбуждение уголовного дела в отношении москвички, купившей противосудорожное лекарство «Фризиум» (клобазам). Надзорный орган не нашел состава преступления в действиях женщины. Дело было возбуждено по ст. 229.1 УК РФ («Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках EAЭС наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов»). Женщину задержали на почте во время получения трех посылок «Фризиума» из-за границы, в которых было 600 таблеток.

Это не первый подобный случай в Москве. В середине июля сообщалось о задержании москвички Елены Боголюбовой на почте после получении посылки с «Фризиумом» для тяжелобольного ребенка. Тогда полиция не увидела оснований для возбуждения уголовного дела.

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