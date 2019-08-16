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Детский омбудсмен отреагировала на задержание матери тяжелобольного ребенка

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова прокомментировала ситуацию с задержанием жительницы Москвы за покупку лекарства для своего тяжелобольного сына.

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«Для выяснения обстоятельств произошедшего мы связались с Федеральной таможенной службой. После чего стало известно, что «ребенку» 25 лет. Медицинских назначений на данный препарат женщина предъявить не смогла. В этой связи ФТС России возбуждено уголовное дело по факту ввоза психотропных веществ», — сообщили в аппарате омбудсмена.

Кузнецова выразила уверенность, что уполномоченные органы объективно во всем разберутся. Однако, по ее словам, проблема с обеспечением несовершеннолетних незарегистрированными медикаментам действительно до сих пор не решена, передает РЕН ТВ.

«Только в этом году нам известно о нескольких случаях, когда матерей привлекали к ответственности по уголовной статье за попытку помочь своему тяжелобольному ребенку. Мы выступали на стороне мамы несовершеннолетнего, зачастую жизненно нуждающегося в медицинском препарате, — дела были прекращены», — отметила она.

О задержании женщины 15 августа написала на своей странице в Facebook директор детского хосписа «Дом с маяком» Лида Мониава. Москвичка получила на почте три посылки из-за границы, в которых было 600 таблеток «Фризиума». Пока что она проходит свидетелем по делу, возбужденному по статье УК «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов».

По словам Мониавы, «Фризиум» назначили ребенку врачи, однако это лекарство не зарегистрировано Минздравом РФ.

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