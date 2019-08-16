Таможня объяснила возбуждение дела из-за покупки лекарства для ребенка

Федеральная таможенная служба (ФТС) объяснила, почему возбудила уголовное дело в отношении матери больного ребенка, купившей лекарство «Фризиум» в интернете. По данным пресс-службы ведомства, данный препарат является противосудорожным транквилизатором, который входит в список психотропных веществ с ограниченным оборотом в России.

«Данный лекарственный препарат с международным непатентованным названием «Клобазам» не зарегистрирован в России и не внесен в Государственный реестр лекарственных средств», — цитирует сообщение ведомства «РИА Новости».

Отмечается, что женщина получила на почте три посылки из-за границы, в которых было 600 таблеток. Пока что она проходит свидетелем по делу, возбужденному по статье УК «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов».

О задержании женщины 15 августа написала на своей странице в Facebook директор детского хосписа «Дом с маяком» Лида Мониава. По словам Мониавы, «Фризиум» назначили ребенку врачи, однако это лекарство не зарегистрировано Минздравом РФ.

Это не первый подобный случай в Москве. В середине июля сообщалось о задержании москвички Елены Боголюбовой на почте после получении посылки с «Фризиумом» для тяжелобольного ребенка. На инцидент обратили внимание в Кремле. После этого полиция не увидела оснований для возбуждения уголовного дела.