Прямой эфир

Таможня объяснила возбуждение дела из-за покупки лекарства для ребенка

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Федеральная таможенная служба (ФТС) объяснила, почему возбудила уголовное дело в отношении матери больного ребенка, купившей лекарство «Фризиум» в интернете. По данным пресс-службы ведомства, данный препарат является противосудорожным транквилизатором, который входит в список психотропных веществ с ограниченным оборотом в России.

Аптекарский оборот: мать не будут судить за таблетки для больного сына
Елену Боголюбову освободили от ответственности за ввоз лекарства для ребенка с инвалидностью, но проблема с сильнодействующими лекарствами остается нерешенной

«Данный лекарственный препарат с международным непатентованным названием «Клобазам» не зарегистрирован в России и не внесен в Государственный реестр лекарственных средств», — цитирует сообщение ведомства «РИА Новости».

Отмечается, что женщина получила на почте три посылки из-за границы, в которых было 600 таблеток. Пока что она проходит свидетелем по делу, возбужденному по статье УК «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов».

О задержании женщины 15 августа написала на своей странице в Facebook директор детского хосписа «Дом с маяком» Лида Мониава. По словам Мониавы, «Фризиум» назначили ребенку врачи, однако это лекарство не зарегистрировано Минздравом РФ.

Это не первый подобный случай в Москве. В середине июля сообщалось о задержании москвички Елены Боголюбовой на почте после получении посылки с «Фризиумом» для тяжелобольного ребенка. На инцидент обратили внимание в Кремле. После этого полиция не увидела оснований для возбуждения уголовного дела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Уголовное дело возбудили против москвички из-за покупки лекарства для ребенка
Россияне стали реже покупать дешевые лекарства

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019