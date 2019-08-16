Минздрав рассказал о лекарстве, ставшем причиной уголовного дела против матери

Минздрав России объяснил, почему в стране ограничен оборот противоэпилептического препарата фризиум, за покупку которого для ребенка задержали еще одну женщину, возбудив в отношении нее уголовное дело. Об этом в пятницу, 16 августа, пишет «РИА Новости».

В пресс-службе объяснили, что на данный момент препарат не зарегистрирован в России, так как разработчик и производитель не проводили проверку его эффективности и безопасности у пациентов в стране. Однако получить это лекарство можно: разрешение на ввоз подобного препарата по показаниям конкретного пациента выдается при наличии заявления медицинской, научной или образовательной организации. Это также может быть документ от разработчика лекарства.

В Минздраве напомнили, что в России зарегистрированы десятки других противоэпилептических препаратов.

15 августа директор детского хосписа «Дом с маяком» Лида Мониава написала на своей странице в Facebook, что в Москве задержали еще одну мать, которая заказала за границей фризиум. В отношении нее возбудили уголовное дело.

По словам Мониавы, фризиум назначили ребенку врачи, однако это лекарство не зарегистрировано Минздравом РФ.

Это не первый подобный случай в Москве. В середине июля сообщалось о задержании москвички Елены Боголюбовой на почте после получении посылки с фризиумом для тяжелобольного ребенка. На инцидент обратили внимание в Кремле. После этого полиция не увидела оснований для возбуждения уголовного дела.