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Закрыто уголовное дело против москвички из-за покупки лекарства для ребенка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Московско-Курская транспортная прокуратура отменила возбуждение уголовного дела в отношении жительницы Москвы после покупки в интернет-магазине и получении на почте противосудорожного лекарства «Фризиум» для больного ребенка. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

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Отмечается, что надзорный орган не нашел состава преступления в действиях женщины. Дело было возбуждено по статье 229.1 УК РФ («Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках EAЭС наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов»).

15 августа директор детского хосписа «Дом с маяком» Лида Мониава написала на своей странице в Facebook, что в Москве задержали еще одну мать, которая заказала за границей «Фризиум». В отношении нее возбудили уголовное дело. По ее словам, москвичка получила посылку с лекарством для сына, больного эпилепсией, 12 августа в отделении «Почты России» на Челобитьевском шоссе.

По словам Мониавы, «Фризиум»назначили ребенку врачи, однако это лекарство не зарегистрировано Минздравом РФ.

16 августа уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова, комментируя ситуацию, заявила, что проблема с обеспечением детей лекарствами действительно до сих пор не решена. В аппарате детского омбудсмена уточнили, что сыну женщины, против которой возбуждено дело, 25 лет. Медицинских назначений на препарат она не предъявила, поэтому возбуждено дело по факту ввоза в страну психотропных веществ.

Это не первый подобный случай в Москве. В середине июля сообщалось о задержании москвички Елены Боголюбовой на почте после получении посылки с «Фризиумом»для тяжелобольного ребенка. На инцидент обратили внимание в Кремле. После этого полиция не увидела оснований для возбуждения уголовного дела.

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